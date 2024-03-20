20.03.2024 11:57 Рита Парфенова

Велика пожежа у Харкові: біля вокзалу горять склади (відео, фото)

У Харкові 20 березня загорілися складські приміщення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на місцеві телеграм-канали



Зі слів очевидців відомо, що у районі залізничної станції "Левада" горять складські приміщення.



На місце події прибули пожежники. Повідомляється, що на час тушіння пожежи перекрита вулиця Греківська.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди.