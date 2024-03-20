Велика пожежа у Харкові: біля вокзалу горять склади (відео, фото)

У Харкові 20 березня загорілися складські приміщення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на місцеві телеграм-канали
Зі слів очевидців відомо, що у районі залізничної станції "Левада" горять складські приміщення.
На місце події прибули пожежники. Повідомляється, що на час тушіння пожежи перекрита вулиця Греківська.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди.
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Наповнений різноманітними емоціями день може позначитися на настрої, проте варто пам'ятати, що ці емоції скоріше поверхневі, ніж глибокі, і не слід зациклюватися ними; можливі тертя у спілкуванні, і найкращим рішенням буде переключити увагу на щось інше, щоб проблеми вирішились.
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