Графік безкоштовного щеплення домашніх тварин від сказу у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, ця акція буде проводитися на території дільниць комунального підприємства "Житлокомсервіс" протягом березня-квітня.

Вакцинація тварин проводитиметься безкоштовно. Требі тільки оплатити вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар.

За інформацією від підприємства, вартість довідки про вакцинацію, яку видає ветеринарний лікар, складе 11,05 грн. Проведення профілактичної вакцинації захистить вашого кота або собаку від зараження протягом усього року.

Графік проведення вакцинацій по районам міста Харкова

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