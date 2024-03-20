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20.03.2024  11:34   Рита Парфенова

Графік безкоштовного щеплення домашніх тварин від сказу у Харкові

У місті Харкові відбудеться безкоштовна вакцинація домашніх тварин, таких як собаки та коти, проти сказу.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, ця акція буде проводитися на території дільниць комунального підприємства "Житлокомсервіс" протягом березня-квітня.

Вакцинація тварин проводитиметься безкоштовно. Требі тільки оплатити вартість довідки про щеплення, яку видає ветеринарний лікар.

За інформацією від підприємства, вартість довідки про вакцинацію, яку видає ветеринарний лікар, складе 11,05 грн. Проведення профілактичної вакцинації захистить вашого кота або собаку від зараження протягом усього року.

Графік проведення вакцинацій по районам міста Харкова

вакцінація від сказу

вакцінація від сказу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що підтверджено захворювання на сказ собаки в селі Стулепівка Нововодолазької громади.

 

Тэги:  сказ, щеплення, харків
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