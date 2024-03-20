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20.03.2024  11:08   Рита Парфенова

У Харкові збили на смерть пішохода

Поліція Харкова з'ясовує обставини трагічної аварії, в результаті якої загинув пішохід.

дтп
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 20 березня близько 05:10 на перехресті вулиць Полтавський Шлях та Дудинської.

Автомобіль марки «Chevrolet», під керуванням 33-річного водія, здійснив наїзд на 40-річного пішохода, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень, несумісних із життям.

На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, яка провела огляд інциденту.

Слідчим органам порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що8 березня близько 21:45 на проспекті Тракторобудівників автомобіль "Mitsubishi Outlander" наїхав на 38-річного пішохода, котрий незабаром помер в кареті швидкої допомоги.
Тэги:  дтп, харків
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