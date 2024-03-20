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20.03.2024  10:39   

Чоловік постраждав під час пожежі на Харківщині

38-річний чоловік постраждав внаслідок пожежі у селі Ківшарівка на Харківщині.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, у селі Ківшарівка Куп'янського району 19 березня о 09:40 сталася пожежа, про яку повідомили рятувальникам 44-ї Державної пожежної-рятувальної частини.

Прибувши на місце події, вони виявили, що горять речі на площі 20 кв.м в приватному гаражі.

У результаті цієї події постраждав чоловік у віці 38 років. Наразі з'ясовується причина цієї пожежі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди.

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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