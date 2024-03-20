20.03.2024 10:00 Рита Парфенова

У Харкові затримано зрадника, який у перші дні війни коригував авіаудари по місту

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Харківщині агента воєнної розвідки росії, який тривалий час переховувався від правосуддя.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, у перші дні повномасштабного вторгнення рф зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр.



Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.



Така інформація була особливо цінною для окупантів. Це дозволяло російським бомбардувальникам завдавати удари по місту в обхід ППО.



Напередодні звільнення регіону фігурант «заліг на дно» – призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку на околицях обласного центру.



Втім, співробітники СБУ системно йшли «по сліду» зловмисника і затримали його у помешканні, де він переховувався.



За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий житель, який був завербований воєнною розвідкою рф ще до початку повномасштабної агресії проти України. Його близька родичка - одна із командирів російського диверсійно-розвідувального загону «Ірбіс», яка використовує позивний «Багіра».



Саме вона була «зв’язковою» фігуранта.



Отриману від свого родича інформацію «Багіра» передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту з Харківщини про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України разом з Національною поліцією виявили і затримали співробітника російських терористів, який підтримував зв'язок з агресорами під час боїв за Харків.