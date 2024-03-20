Собаку, який провалився під лід, врятували на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС України у Харківській області, у селищі Мала Данилівка 19 березня о 10:31 на місцевому озері сталася надзвичайна ситуація.

Пес провалився у воду і потребував негайної допомоги, оскільки не міг самостійно вилізти на берег. Прибувши на місце події, рятувальники помітили тварину, яка вже витратила багато сил, намагаючись вибратися з ополонки.

Рятукальники на гумовому човні приплили з іншого берега. Щоб дістатися до пса, їм довелося проламувати лід на декілька метрів. Після того, як вони витягли тварину з холодної води, рятувальники доставили її до суходолу та передали господареві.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 19 по 20 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди.