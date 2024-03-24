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24.03.2024  11:23   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу Куп'янська показали в прокуратурі (фото)

Окупанти знову здійснили обстріл міста Куп'янськ, внаслідок чого один мирний мешканець отримав травми.

обстріл куп'янська
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, з 23 березня з 22:00 до 23:00 годин російські військові здійснювали обстріли по місту Куп'янськ. За попередніми звітами, ворог використовував артилерію та ракетно-стрілецьку зброю.
 
обстріл куп'янська

Постраждав 43-річний чоловік, також були пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автомобіль.

Прокурори разом із слідчими поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії з боку російської федерації.

обстріл куп'янська

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та норм війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.

обстріл куп'янська

обстріл куп'янська

обстріл куп'янська

 

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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