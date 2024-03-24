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24.03.2024  11:47   Рита Парфенова

У Харкові введені мережеві обмеження по світлу

24 березн 2024 року у місті Харків діють мережеві обмеження за графіком.

відключення світла

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго.

Внаслідок нічних обстрілів знеструмлено майже 16 тисяч абонентів у чотирьох громадах.

У самому Харкові діють мережеві обмеження за графіком для 200 тисяч точок обліку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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