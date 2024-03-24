24.03.2024 08:40 Рита Парфенова

Рятувальники загасили чотири пожежі внаслідок обстрілів та понад 50 підпалів сухостою

Протягом останніх 24 годин рятувальники 69 разів виїжджали на гасіння пожеж, три з яких спричинив ворог.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, минулої доби підрозділи ДСНС були залучені до гасіння чотирьох пожеж, які виникли внаслідок ворожих обстрілів.



23 березня о 17:45 російські війська здійснили ракетний удар по нежитловій будівлі у Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок обстрілу будівля була пошкоджена, а також виникли два осередки загоряння на площі близько 20 квадратних метрів. Пожежу вогнеборці з легкістю ліквідували протягом пів години. Також співробітники ДСНС провели огляд частково зруйнованої нежитлової будівлі. На щастя, внаслідок цього інциденту жертв і постраждалих не було зафіксовано.



Того ж часу рятувальники Куп'янщини тричі змушені були прибирати наслідки ворожих обстрілів. Російські снаряди потрапили в житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль у місті Куп'янськ. Загальна площа пожеж склала 255 квадратних метрів. На щастя, внаслідок цих подій немає загиблих або постраждалих осіб.



Загалом протягом доби з 23 по 24 березня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 91 оперативний виїзд, з яких:

69 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

10 – на допомогу населенню;

12 – інші виїзди.



За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 52 рази виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько 21 га сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.