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22.03.2024  18:23   Дмитро Колонєй

Таких руйнацій енергетична система Харкова ще не знала: Ігор Терехов про обстріл міста

Коли буде світло у всіх будинках міста розповів мер Харкова.


Таких руйнацій енергетична система Харкова ще не знала: Ігор Терехов про обстріл міста

Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами мера Харкова Ігоря Терехова практично всі пожежі, викликані ракетним обстрілом Харкова, погашено. "Розраховуємо, що в найближчий ча загасимо всі прожежі.", - підкреслив очильник міста.

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Всього по місту біло завдано 19 ударів. Поранена людина на території ТЕЦ 5. 

"З початку війни таких руйнацій енергетична система Харкова та Харківської області не знала", - наголосив Ігор Терехов.    

Щодо відновлення світла, то, як поінформував міський голова, все залежить від Укренерго. Енергетикам потрібно змінити всі трансформатори, а це процес важкий і за один день все не зробиш. 

"Ми надаємо всю допомогу, що касається техніки, матеріалів. Задіяні прицівники наших комунальних підприємств." -  повідомив мер Харкова.

" Ми переживали дуже багато викликів  переживимо й цій. Ми разом, ми вистоїмо. Харків - це незаламне українське місто.", - підсумував Ігор Терехов

Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.

 

Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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