22.03.2024 17:47 Дмитро Колонєй
На Харківщині дві бухгалтерки пішли слугувати окупантам
Двом жителькам Харківщини оголосили підозру у держзраді.
На Харківщині дві бухгалтерки пішли слугувати окупантам
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уклали трудові договори з окупаційною владою;
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були призначені на посади бухгалтерів відділу освіти Балаклійського територіального управління в окупаційній адміністрації держави-агресора;
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виконували вказівки начальника окупаційного відділу освіти;
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збирали табелі зі шкіл Ізюмського району (Яковенківська, Савинська та Вишнівська ЗОШ);
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заповнювали та перевіряли табелі робочого часу працівників відділу освіти;
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складали табелі робочого часу працівників шкіл для подальшого нарахування їм заробітної плати.
Дізнавачі відкрили кримінальні провадження за статтею про колабораційну діяльність ККУ.
Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури дізнавачі ВП № 1 Ізюмського РУП вручили повідомлення про підозру жителькам міста Балаклія.
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