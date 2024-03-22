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22.03.2024  17:47   Дмитро Колонєй

На Харківщині дві бухгалтерки пішли слугувати окупантам

Двом жителькам Харківщини оголосили підозру у держзраді.


На Харківщині дві бухгалтерки пішли слугувати окупантам
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час окупації Балаклії 53 та 34-річні жінки перейшли на бік ворога:
 
  • уклали трудові договори з окупаційною владою;
  • були призначені на посади бухгалтерів відділу освіти Балаклійського територіального управління в окупаційній адміністрації держави-агресора;
  • виконували  вказівки начальника окупаційного відділу освіти;
  • збирали табелі зі шкіл Ізюмського району (Яковенківська, Савинська та Вишнівська ЗОШ);
  • заповнювали та перевіряли табелі робочого часу працівників відділу освіти;
  • складали табелі робочого часу працівників  шкіл  для подальшого нарахування їм заробітної плати.
 
Дізнавачі відкрили кримінальні провадження за статтею про колабораційну діяльність ККУ.
 
Під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури дізнавачі ВП № 1 Ізюмського РУП  вручили повідомлення  про підозру жителькам міста Балаклія.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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