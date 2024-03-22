22.03.2024 17:18 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про наслідки удару ворога та забезпечення Харкова теплом та водою

Мер Харкова охарактеризував оперативну ситуацію у місті.



Ігор Терехов розповів про наслідки удару ворога та забезпечення Харкова теплом та водою



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова зазначив, щор наразі ситуація важка:

"Розтрощена трансформаторна підстанція. Дуже серьозна руйнація. ТЕЦ практично зруйнована. Знеструмлення відбувається по всьому місту."

Транспорт

Не працює громадський транспорт - метрополітен, тролейбуси, трамваї. Але ми зробили заміну цих маршрутів. На лінію вийшло 109 комунальних міських автобусів. І будемо нарощувати темпи, щоб замінити практично всі маршрути, які сьогодні не працюють.

Опалення

Підключені 40 0000 абонентів по Харкову. Це модульні котельні, які працюють на генераторах. Підтримуємо систему теплопостачання у такому режимі, щоб не розморозити систему та зробити певню рециркуляцію, даби не зливати воду з неї.

Водопостачання

Водопостачання є. Так, воно стиснуте. тому для всього міста його не вистачає. Але ми працюємо на генераторах І робимо все можливе, аби у лодей була водаю

Каналізація

Каналізація працює у повному обсязі на генераторах.

Медицина Медична сфера Харкова працює завдяки генераторам. Всі послуги лікарен надаються у повному обсязі, вколючно реанімацію, хірургію та швидку допомогу.

Працюють з ранку і працюватимуть цілодобово всі 74 пункти незламності. Наразі їми скористалися 4000 харків'ян. Працюють пункти роздачи їжи. Роздано 38 тисяч порцій. Пацюватимуть вони й на вихідних.