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22.03.2024  16:23   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть податківицю, яка співпрацювала з ворогом, а потім втекла

У Харкові заочно піде під суд жінка, яка допомогала окупантам поповнювати бюджет

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річна податківиця головний державний інспектор Куп’янського сектору організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС в Харківській області під час окупації перейшла на бік ворога:
 
  • добровільно погодилась на співпрацю з представниками РФ;
  • пройшла співбесіду, атестацію та офіційно працевлаштувалась до незаконно створеного органу окупаційної влади – «Налоговой службы Харьковской области» у м. Куп’янськ;
  • адмініструвала платежі, що призвело до надходження грошей у фінансові фонди окупаційної влади.
 
Перед деокупацією Харківщини обвинувачена втекла на територію РФ, де перебуває й нині. 
 
Жінку оголошено у розшук, її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Їй загрожує п’ятнадцять років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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