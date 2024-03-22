22.03.2024 16:23 Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть податківицю, яка співпрацювала з ворогом, а потім втекла

У Харкові заочно піде під суд жінка, яка допомогала окупантам поповнювати бюджет

Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річна податківиця головний державний інспектор Куп’янського сектору організації роботи організаційно-розпорядчого управління ГУ ДПС в Харківській області під час окупації перейшла на бік ворога:

добровільно погодилась на співпрацю з представниками РФ;

пройшла співбесіду, атестацію та офіційно працевлаштувалась до незаконно створеного органу окупаційної влади – «Налоговой службы Харьковской области» у м. Куп’янськ;

адмініструвала платежі, що призвело до надходження грошей у фінансові фонди окупаційної влади.

Перед деокупацією Харківщини обвинувачена втекла на територію РФ, де перебуває й нині.

Жінку оголошено у розшук, її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Їй загрожує п’ятнадцять років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.