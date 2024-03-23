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23.03.2024  14:08   Євген Клочко

Тотальний блекаут: Ігор Терехов розповів, як справляється місто з відсутністю електроенергії

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповів, як місто живе в умовах тотального блекауту.


Ігор Терехов: скрін з ефіру телемарафону
За словами очільника міста, в нон-стоп режимі працюють Пункти незламності, в яких містяни можуть підзарядити свої гаджети та випити горячу каву або чай, передає РЕДПОСТ.
 
«Відкриті всі Пункти незламності ще з учорашнього дня с 5-ї години ранку. Вони працюють в цілодобовому режимі. Станом на сьогодні пунктами скористалися більш ніж 16,5 тисяч мешканців міста.Там можна підзарядити мобільні телефони, випити гарячіх напоїв. Крім цього, там є інтернет, що є важливим для людей», - розповів Ігор Терехов
 
Він також відмітив, що через відсутність електроенергії в місті, спричиненої масованими ракетними обстрілами об'єктів енергетичної інфраструктури 22 березня, не працює міський електротранспорт. Наразі, каже мер Харкова, ввели нові маршрути муніципальних автобусів, яки працюють в умовах блекаута.
 
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Крім цього, за інформацією мера, по місту їздять працівники ДСНС і поліції, які повідомляють через гучномовці про повітряні тривоги. Також мешканці міста отримують в телефонах смс-повідомлення в разі повітряної небезпеки. Все це обумовлено тим, що через відсутність електроенергії в місті не працюють сирени екстренного оповіщення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області.
 
Тэги:  блекаут, ігор терехов, пункт незламності
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