23.03.2024 14:57

Що здавати на юриста?

Вступна кампанія 2024: професія юриста

Якщо ви в дитинстві дивилися фільми про адвокатів, професія юриста буде вам знайома. Але вона сильно відрізняється від художнього зображення в кінематографі або книжках. Судді, прокурори, слідчі — це все можливі професії людини, що має юридичну освіту. Куди вступати та які предмети потрібно вчити?

Які іспити потрібно скласти для вступу?

Згідно з вимогами вступної кампанії 2024 в цьому році кожен абітурієнт має скласти іспити з:

Української мови;

Математики;

Історії України;

Одного додаткового предмета на вибір.

Серед додаткових предметів цього року можна обрати українську літературу, географію, хімію, біологію, фізику та іноземну мову. Оскільки юридична освіта ніяк не пов’язана з природничими науками, оптимальний вибір для четвертого іспиту —англійська мова.

Обираємо правильно: дивимося на коефіцієнти

Перед реєстрацією на ЗНО або НМТ обов’язково перегляньте умови вступу обраних ВНЗ. Адже в різних навчальних закладах умови вступу можуть відрізнятися — кожен заклад обирає свої предмети для вступу та надає їм різні вагові коефіцієнти.

Для вступу на професію юриста зазвичай коефіцієнти розподіляються таким чином:

Математика. Найменший з усіх предметів: від 0,15 до 0,25. Українська мова. Середній — 0,35. Оскільки державна мова є обов’язковим предметом, який вивчається на будь-якій спеціальності, на ній не буде великого коефіцієнта. Історія України. Від 0,35 до 0,40. Нині цей предмет є обов’язковим, тому питання вибирати чи ні не постає перед випускниками. Іноземна мова. Коефіцієнт — від 0,35 до 0,40, тоді як в інших додаткових предметів цей коефіцієнт зазвичай від 0,25 до 0,30. Найбільш популярна мова при виборі — це англійська.

Звісно, обирати предмети для вступу варто виходячи зі своїх вподобань та омріяної професії. Але враховуйте, що рівень знань у майбутнього юриста має бути високим. Тому, якщо у вас виникають труднощі з вивченням дат, написанням творів або обрахунками — зверніться за допомогою. Історія, математика, англійська й українська мова — онлайн заняття з репетиторами з цих предметів дадуть змогу підтягнути свій рівень до потрібного рівня. Якщо ж ви впевнені у своїх силах — варто замовити хоча б декілька занять, щоб систематизовано повторити усі теми перед іспитами з кваліфікованими викладачами.

Чи можливий вступ без НМТ?

Так, дійсно, така можливість існує для учнів, що закінчують 9 клас. В такому випадку можна вступити до юридичного коледжу. Тоді доведеться складати два іспити: українську мову у вигляді диктанту та на вибір історію України або правознавство (це залежить від навчального закладу).

Перед вступом обов’язково зважте всі за і проти вступу на омріяну професію, перевірте умови прийняття абітурієнтів на сайті обраного вишу і лише потім здійснюйте реєстрацію на іспити. Пам’ятайте, що юридична спеціальність містить в собі велику кількість різноманітних професій, тому ви обов’язково знайдете щось, що буде вам до душі.