Що здавати на юриста?

Якщо ви в дитинстві дивилися фільми про адвокатів, професія юриста буде вам знайома. Але вона сильно відрізняється від художнього зображення в кінематографі або книжках. Судді, прокурори, слідчі — це все можливі професії людини, що має юридичну освіту. Куди вступати та які предмети потрібно вчити?
Згідно з вимогами вступної кампанії 2024 в цьому році кожен абітурієнт має скласти іспити з:
Серед додаткових предметів цього року можна обрати українську літературу, географію, хімію, біологію, фізику та іноземну мову. Оскільки юридична освіта ніяк не пов’язана з природничими науками, оптимальний вибір для четвертого іспиту —англійська мова.
Перед реєстрацією на ЗНО або НМТ обов’язково перегляньте умови вступу обраних ВНЗ. Адже в різних навчальних закладах умови вступу можуть відрізнятися — кожен заклад обирає свої предмети для вступу та надає їм різні вагові коефіцієнти.
Для вступу на професію юриста зазвичай коефіцієнти розподіляються таким чином:
Звісно, обирати предмети для вступу варто виходячи зі своїх вподобань та омріяної професії. Але враховуйте, що рівень знань у майбутнього юриста має бути високим. Тому, якщо у вас виникають труднощі з вивченням дат, написанням творів або обрахунками — зверніться за допомогою. Історія, математика, англійська й українська мова — онлайн заняття з репетиторами з цих предметів дадуть змогу підтягнути свій рівень до потрібного рівня. Якщо ж ви впевнені у своїх силах — варто замовити хоча б декілька занять, щоб систематизовано повторити усі теми перед іспитами з кваліфікованими викладачами.
Так, дійсно, така можливість існує для учнів, що закінчують 9 клас. В такому випадку можна вступити до юридичного коледжу. Тоді доведеться складати два іспити: українську мову у вигляді диктанту та на вибір історію України або правознавство (це залежить від навчального закладу).
Перед вступом обов’язково зважте всі за і проти вступу на омріяну професію, перевірте умови прийняття абітурієнтів на сайті обраного вишу і лише потім здійснюйте реєстрацію на іспити. Пам’ятайте, що юридична спеціальність містить в собі велику кількість різноманітних професій, тому ви обов’язково знайдете щось, що буде вам до душі.
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