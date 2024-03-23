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23.03.2024  15:36   Дмитро Колонєй

У Харкові ворожим ударом пошкоджено десятки будинків та вибито сотні вікон

Постраждали будівлі у трьох районах Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, заьінформацією Департаменту ЖКГ, пошкодження зафіксували в Індустріальному, Слобідському та Основʼянському районах.  Так,під час нічної атаки безпілотниками в Основʼянському районі було пошкоджено 33 багатоквартирних та приватних житлових будинки, а також адмінбудівля. 
 
 
 
Вибито понад 400 вікон у квартирах та місцях загального користування. Станом на 14:00 комунальники закрили майже половину віконних контурів. Працівники КП «Харківблагоустрій» та КП «КВПВ» прибирають уламки та будівельне сміття, фахівці КП «Харківспецбуд»  і КП «Харківжитлобуд» закривають вибиті вікна та усувають аварійність пошкоджених покрівель.
 
 
Також на місцях влучань безпілотників перебувають працівники Адміністрації Основ’янського району. Вони з'ясовують потреби мешканців пошкоджених приватних будинків, а представники ГО «Проліска»  оперативно надають постраждалим гуманітарну допомогу.
 
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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