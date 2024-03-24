    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов: Питання щодо евакуації з Харкова не стоїть
24.03.2024  18:32   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Питання щодо евакуації з Харкова не стоїть

Питання евакуації з Харкова не є актуальним зараз, незважаючи на тимчасові перебої з електропостачанням


Фото: РЕДПОСТ

Саме це було заявлено сьогодні, 24 березня, міським головою Ігорем Тереховим під час ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.

«Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Харків живе, працюють супермаркети, АЗС, аптеки, деякі спортивні зали. На маршрутах курсують муніципальні автобуси», - зазначив Ігор Терехов.

Як зазнавич мер Харкова, "будемо захищати своє місто, працюватимемо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та забезпечити людей усіма послугами".

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про стан справ у відновленні електропостачання в місті.
Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 Влада «Намагаємося повернути світло в домівки харків’ян», - Ігор Терехов 23.03 Надзвичайні події Загарбники влучили у промзону Харкова: Ігор Терехов 23.03 Суспільство Всупереч терору росіян: як у Харкові працюють Пункти незламності (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 