24.03.2024 18:32 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Питання щодо евакуації з Харкова не стоїть

Питання евакуації з Харкова не є актуальним зараз, незважаючи на тимчасові перебої з електропостачанням



Фото: РЕДПОСТ

Саме це було заявлено сьогодні, 24 березня, міським головою Ігорем Тереховим під час ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.

«Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Харків живе, працюють супермаркети, АЗС, аптеки, деякі спортивні зали. На маршрутах курсують муніципальні автобуси», - зазначив Ігор Терехов.

Як зазнавич мер Харкова, "будемо захищати своє місто, працюватимемо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та забезпечити людей усіма послугами".

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про стан справ у відновленні електропостачання в місті.