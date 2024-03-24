Ігор Терехов: Питання щодо евакуації з Харкова не стоїть

Питання евакуації з Харкова не є актуальним зараз, незважаючи на тимчасові перебої з електропостачанням
Саме це було заявлено сьогодні, 24 березня, міським головою Ігорем Тереховим під час ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає РЕДПОСТ.
«Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Харків живе, працюють супермаркети, АЗС, аптеки, деякі спортивні зали. На маршрутах курсують муніципальні автобуси», - зазначив Ігор Терехов.
Як зазнавич мер Харкова, "будемо захищати своє місто, працюватимемо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та забезпечити людей усіма послугами".
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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