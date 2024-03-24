Російські військові обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 15 населених пунктів, зокрема:
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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