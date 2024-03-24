24.03.2024 19:31 Рита Парфенова

Російські військові обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 15 населених пунктів, зокрема:

Ветеринарне,

Борисівка,

Амбарне,

Стрілеча

Синьківка,

Іванівка,

Берестове.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.



На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.