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24.03.2024  19:31   Рита Парфенова

Російські військові обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 березня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 15 населених пунктів, зокрема:

  • Ветеринарне,
  • Борисівка,
  • Амбарне,
  • Стрілеча
  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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