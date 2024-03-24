У Харкові відсвяткували Пурім

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 24 березня, взяв участь у святковому заході з нагоди єврейського свята Пурім.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, Ігор Терехов подякував головному рабину міста Мойше Московичу за підтримку харківʼян у ці важкі часи та привітав єврейську громаду зі святом Пурім.
«Ми обовʼязково переможемо і будемо жити далі, бо правда - на нашому боці. Зараз усім непросто, ворог завдав серйозних ударів по енергосистемі міста, але ми вистоїмо і перед цим випробуванням. Вітаю вас зі світлим, добрим святом Пурім і бажаю, щоб ваші обличчя завжди були такими ж усміхненими, як сьогодні», - зазначив Ігор Терехов.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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