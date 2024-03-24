24.03.2024 20:26 Рита Парфенова

У Харкові відсвяткували Пурім

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 24 березня, взяв участь у святковому заході з нагоди єврейського свята Пурім.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, Ігор Терехов подякував головному рабину міста Мойше Московичу за підтримку харківʼян у ці важкі часи та привітав єврейську громаду зі святом Пурім.



«Ми обовʼязково переможемо і будемо жити далі, бо правда - на нашому боці. Зараз усім непросто, ворог завдав серйозних ударів по енергосистемі міста, але ми вистоїмо і перед цим випробуванням. Вітаю вас зі світлим, добрим святом Пурім і бажаю, щоб ваші обличчя завжди були такими ж усміхненими, як сьогодні», - зазначив Ігор Терехов.