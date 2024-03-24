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24.03.2024  21:24   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ніхто і ніщо не здатні нас зупинити

Скільки б ворог не чинив спроб зламати нас, кожна з них обернеться в моменти нашої найбільшої сили та згуртованості.

ігор терехов
 
Про це сказав Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм каналі, передає РЕДПОСТ.

«Ситуація у місті все ще важка і ми дотепер продовжуємо  усувати наслідки позавчорашнього обстрілу.

Та скільки б ворог не чинив спроб зламати нас, кожна з них обернеться в моменти нашої найбільшої сили та згуртованості. Так, як і зараз.

Це проявляється у всьому: у людях Харкова, у їхній любові до міста й відношенні один до одного. У тому, що Харків, починаючи з 24 лютого 2022 року, ні на день не припинив жити й працювати. У щоденних зусиллях, вчинках і справах всіх харківʼян.

І саме тому й сьогодні, попри війну та блекаут, алеями міських парків йдуть молоді матусі з візочками, а кавʼярні запрошують на свіжу випічку.

Ніхто і ніщо не здатні нас зупинити.
Бо ми — разом.
І най так буде завжди!», – йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області склали тимчасовий Графік погодинних відключень електроенергії.

Тэги:  ігор терехов, харків
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