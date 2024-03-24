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24.03.2024  21:55   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний торт «Вівсяний»

Рецепт, який допоможе урізноманітнити меню в піст.

Як приготувати пісний торт «Вівсяний»
 
Як пише РЕДПОСТ, навіть з вівсяних пластівців можна спекти смачний пісний торт, який сподобається дорослим і дітям.
 

Пісний торт «Вівсяний»

 

Продукти:

 
  • 1,5 склянки борошна,
  • г цукру,
  • 1 ч. л. солі,
  • 1,5 вівсяного борошна,
  • 1 склянка свіжозвареної кави,
  • 1 ч. л. харчової соди,
  • 80 г какао,
  • 0,5 склянки олії,
  • 1 ст. л. крохмалю,
  • 1 склянка води,
  • 1 ч. л. лимонної кислоти.

 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Перемолоти в кавомолці вівсяні пластівці.
  2. Борошно, соду і пластівці змішати з лимонною кислотою, сіллю і 1 ст. л. какао.
  3. Каву, 100 г цукру, чверть склянки соняшникової олії, 1 склянку води та лимонну кислоту збити блендером
  4. Влити в суху суміш
  5. Приготувати тісто.
  6. Випікати на  притивні 180 градусах.
  7. Розрізати на 2-3 пласта.
  8. Для кремового прошарку помістити в сотейник цукор, що залишилися, какао, 50 мл рослинної олії, крохмаль, 150 мл води.
  9. Варити 25 секунд до загусання маси.
  10. Премазати остиглим кремом коржі
  11. Верх і боки торта посип насінням, горіхами або кокосовою стружкою.

 

Тэги:  рецепт, торт, вівсянка, олія
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