24.03.2024 21:55 Дмитро Колонєй
Готуємо пісний торт «Вівсяний»
Рецепт, який допоможе урізноманітнити меню в піст.
Як пише РЕДПОСТ, навіть з вівсяних пластівців можна спекти смачний пісний торт, який сподобається дорослим і дітям.
Пісний торт «Вівсяний»
Продукти:
-
1,5 склянки борошна,
-
г цукру,
-
1 ч. л. солі,
-
1,5 вівсяного борошна,
-
1 склянка свіжозвареної кави,
-
1 ч. л. харчової соди,
-
80 г какао,
-
0,5 склянки олії,
-
1 ст. л. крохмалю,
-
1 склянка води,
-
1 ч. л. лимонної кислоти.
Покроковий рецепт приготування:
-
Перемолоти в кавомолці вівсяні пластівці.
-
Борошно, соду і пластівці змішати з лимонною кислотою, сіллю і 1 ст. л. какао.
-
Каву, 100 г цукру, чверть склянки соняшникової олії, 1 склянку води та лимонну кислоту збити блендером
-
Влити в суху суміш
-
Приготувати тісто.
-
Випікати на притивні 180 градусах.
-
Розрізати на 2-3 пласта.
-
Для кремового прошарку помістити в сотейник цукор, що залишилися, какао, 50 мл рослинної олії, крохмаль, 150 мл води.
-
Варити 25 секунд до загусання маси.
-
Премазати остиглим кремом коржі
-
Верх і боки торта посип насінням, горіхами або кокосовою стружкою.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0