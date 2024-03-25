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25.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 березня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 березня очікується мінлива хамрність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° тепла, вдень 10–12º тепла.

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Народні прикмети

  • Весняна погода віщує дощове літо.
  • Туман обіцяє гарний урожай.
  • Якщо крига на річках ще не скресла, то літо буде прохолодним.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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