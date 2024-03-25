Прогноз погоди у Харкові на 25 березня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 березня очікується мінлива хамрність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 4–6° тепла, вдень 10–12º тепла.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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