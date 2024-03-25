25.03.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.

Овен (21 березня – 20 квітня)

День пробуватиме Овна на міцність, проте гарна новина полягає в тому, що у Овна маса сил, щоб цьому протистояти! Є ймовірність того, що Овну доведеться відстоювати свої інтереси, брати участь у суперечці чи навіть відбиватися від нападів оточуючих: начальства, знайомих, колег. Що б не сталося, зірки радять йому не гарячкувати, а спокійно пошукати потрібні аргументи у суперечці. Якщо не давати емоціям взяти гору, то з будь-якої ситуації можна знайти зручні двері з написом «Вихід».

Телець (21 квітня – 21 травня)

Щоб цей день пройшов у Тельця позитивно, найкраще підготуватись до нього ще з вечора і як мінімум зробити в будинку гарне прибирання. Ніщо не дратуватиме Тельця сильніше, ніж бруд та сміття у його квартирі. Навіть банальні крихти на столі можуть зіпсувати Тельцю настрій на весь день, через що і всі інші його справи підуть шкереберть. Чистота ж, навпаки, налаштує Тельця на позитивний перебіг справ.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків можуть долати найрізноманітніші питання, по значущості та практичної цінності порівняні з сакральним питанням про сенс життя. Якщо Близнюки не хочуть провести цілий день у марних сумнівах і метаннях, їм краще на якийсь час переключити свій мозок на щось простіше і практичніше. А щоб день зовсім не пропав, не надумайте робити оточуючим зауваження! Тільки гірше буде.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак має всі шанси знайти відповідь на сакраментальне запитання: «Куди йдуть гроші?». Жаль тільки, що однієї відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб якось залатати цей витік, поки вона не перетворила гаманець Рака на справжню чорну діру. Ось тільки не треба на цьому ґрунті з'ясовувати стосунки: шуму та нервів від цього буде набагато більше, ніж толку.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев точно знатиме, що, кому і в якому порядку потрібно робити. Навколишні ж цього знати не будуть, тому Леву доведеться умовляти, переконувати та доводити їм свою точку зору. Звідси й конфлікти. То може й не треба нікому нічого доводити? Без цього день пройде куди продуктивніше та спокійніше.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Найкраще, що може зробити Діва, – це присвятити собі день! Знайдіть час, щоб сходити до фітнес-клубу, в косметичний салон або в солярій. Непогано було б прийняти ванну з ефірними оліями. А от у чужі справи Діві краще не впрягатися – нічим добрим це не закінчиться.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Центральне місце в планах Терезів займатиме пошук задоволень. І не лише духовних. Набагато ймовірніше, що з самого ранку в голову Терезів буде раз закрадатися зрадлива думка про те, щоб з'їсти щось смачненьке і аж ніяк не корисне. Обережніше! Сьогоднішні та завтрашні дні становлять велику загрозу для вашої фігури!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Протягом дня Скорпіон відчуватиме потяг розібратися з усіма назрілими, а також питаннями і проблемами, що назрівають. Головне, щоб цей потяг випадково не перекинувся на з'ясування стосунків із будь-ким. Набагато краще використовувати її на те, щоб упорядкувати справи, що накопичилися. Заодно Скорпіонові непогано навести лад у сумочці або в ящику свого столу – там можна знайти те, що вважалося безповоротно втраченим.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Головним ворогом Стрільця може стати його власна мова! Не треба говорити оточуючим все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, ви можете випадково зачепити хвору струну. Говорити, що думаєш, це, звичайно, добре. Але думати, що кажеш, теж не заважає.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Самолюбство Козерога буде піддано найрішучішим випробуванням. День обіцяє бути наповнений великою кількістю спекотних суперечок. При цьому самого Козерога загостриться надприродна здатність бачити образливий натяк навіть там, де його й близько не було. Якщо ви не хочете провести весь день у конфліктах, усіма силами ухиляйтеся від спірних тем. І в жодному разі не піддавайтеся спокусі розставити всі крапки над «i» у якомусь важливому питанні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію краще не приймати важливих, відповідальних рішень. Зірки постійно схилятимуть його до вживання зайве радикальних заходів, а це далеко не завжди добре. Саме тому Водолію корисно вкотре все обдумати, перш ніж висловити свою думку і тим більше почати діяти. Втім, якщо якась ситуація давно назріла і потребує рішучих заходів, це чудовий день для того, щоб взяти бика за роги!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть з подивом виявити у собі схильність до пуританства. Цього дня їхні погляди на правила пристойності можуть бути значно гіпертрофовані. Двозначні жарти та грубі натяки (неважливо, на чию адресу вони направлені) викликатимуть у Риб роздратування та бажання дати негайну відсіч. Так і до сварки дійти недовго!