Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
День пробуватиме Овна на міцність, проте гарна новина полягає в тому, що у Овна маса сил, щоб цьому протистояти! Є ймовірність того, що Овну доведеться відстоювати свої інтереси, брати участь у суперечці чи навіть відбиватися від нападів оточуючих: начальства, знайомих, колег. Що б не сталося, зірки радять йому не гарячкувати, а спокійно пошукати потрібні аргументи у суперечці. Якщо не давати емоціям взяти гору, то з будь-якої ситуації можна знайти зручні двері з написом «Вихід».
Щоб цей день пройшов у Тельця позитивно, найкраще підготуватись до нього ще з вечора і як мінімум зробити в будинку гарне прибирання. Ніщо не дратуватиме Тельця сильніше, ніж бруд та сміття у його квартирі. Навіть банальні крихти на столі можуть зіпсувати Тельцю настрій на весь день, через що і всі інші його справи підуть шкереберть. Чистота ж, навпаки, налаштує Тельця на позитивний перебіг справ.
Близнюків можуть долати найрізноманітніші питання, по значущості та практичної цінності порівняні з сакральним питанням про сенс життя. Якщо Близнюки не хочуть провести цілий день у марних сумнівах і метаннях, їм краще на якийсь час переключити свій мозок на щось простіше і практичніше. А щоб день зовсім не пропав, не надумайте робити оточуючим зауваження! Тільки гірше буде.
Рак має всі шанси знайти відповідь на сакраментальне запитання: «Куди йдуть гроші?». Жаль тільки, що однієї відповіді тут мало. Непогано було б ще знайти спосіб якось залатати цей витік, поки вона не перетворила гаманець Рака на справжню чорну діру. Ось тільки не треба на цьому ґрунті з'ясовувати стосунки: шуму та нервів від цього буде набагато більше, ніж толку.
Лев точно знатиме, що, кому і в якому порядку потрібно робити. Навколишні ж цього знати не будуть, тому Леву доведеться умовляти, переконувати та доводити їм свою точку зору. Звідси й конфлікти. То може й не треба нікому нічого доводити? Без цього день пройде куди продуктивніше та спокійніше.
Найкраще, що може зробити Діва, – це присвятити собі день! Знайдіть час, щоб сходити до фітнес-клубу, в косметичний салон або в солярій. Непогано було б прийняти ванну з ефірними оліями. А от у чужі справи Діві краще не впрягатися – нічим добрим це не закінчиться.
Центральне місце в планах Терезів займатиме пошук задоволень. І не лише духовних. Набагато ймовірніше, що з самого ранку в голову Терезів буде раз закрадатися зрадлива думка про те, щоб з'їсти щось смачненьке і аж ніяк не корисне. Обережніше! Сьогоднішні та завтрашні дні становлять велику загрозу для вашої фігури!
Протягом дня Скорпіон відчуватиме потяг розібратися з усіма назрілими, а також питаннями і проблемами, що назрівають. Головне, щоб цей потяг випадково не перекинувся на з'ясування стосунків із будь-ким. Набагато краще використовувати її на те, щоб упорядкувати справи, що накопичилися. Заодно Скорпіонові непогано навести лад у сумочці або в ящику свого столу – там можна знайти те, що вважалося безповоротно втраченим.
Головним ворогом Стрільця може стати його власна мова! Не треба говорити оточуючим все, що ви думаєте. Навіть якщо у вас немає намірів нікого образити, ви можете випадково зачепити хвору струну. Говорити, що думаєш, це, звичайно, добре. Але думати, що кажеш, теж не заважає.
Самолюбство Козерога буде піддано найрішучішим випробуванням. День обіцяє бути наповнений великою кількістю спекотних суперечок. При цьому самого Козерога загостриться надприродна здатність бачити образливий натяк навіть там, де його й близько не було. Якщо ви не хочете провести весь день у конфліктах, усіма силами ухиляйтеся від спірних тем. І в жодному разі не піддавайтеся спокусі розставити всі крапки над «i» у якомусь важливому питанні.
Водолію краще не приймати важливих, відповідальних рішень. Зірки постійно схилятимуть його до вживання зайве радикальних заходів, а це далеко не завжди добре. Саме тому Водолію корисно вкотре все обдумати, перш ніж висловити свою думку і тим більше почати діяти. Втім, якщо якась ситуація давно назріла і потребує рішучих заходів, це чудовий день для того, щоб взяти бика за роги!
Риби можуть з подивом виявити у собі схильність до пуританства. Цього дня їхні погляди на правила пристойності можуть бути значно гіпертрофовані. Двозначні жарти та грубі натяки (неважливо, на чию адресу вони направлені) викликатимуть у Риб роздратування та бажання дати негайну відсіч. Так і до сварки дійти недовго!
День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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