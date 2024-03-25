25.03.2024 07:30 Рита Парфенова

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.





Служба безпеки України здійснює велику роботу щодо боротьби з тероризмом та наркобізнесом, нелегальною міграцією. Для успішного проведення таких операцій налагоджено контакти з Інтерполом, закордонними правоохоронними органами.



Служба безпеки відповідно до своєї компетенції протидіє розкраданню державного чи колективного майна в особливо великих розмірах, розкраданню чи протиправному використанню бюджетних коштів, здійснює контррозвідувальну роботу у фінансовій та кредитно-банківських системах, у сферах приватизації, зовнішньоекономічної діяльності.



З урахуванням поставлених завдань Служба робить все, щоб забезпечити громадянський мир та згоду в Україні та щоб результати її роботи відповідали надіям співвітчизників.



На сьогодні структура СБУ має такий вигляд: центральне управління, регіональні органи, Антитерористичний центр та навчальні заклади (Національна академія СБУ та Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ Національної юридичної академії України ім.Я.Мудрого).



Центральне управління СБУ відповідає за стан державної безпеки, координує та контролює діяльність інших органів СБУ. До його складу входять апарат голови СБУ та функціональні підрозділи (департаменти):

контррозвідки;

захисту національної державності;

контррозвідувального захисту економіки держави;

боротьби з корупцією та організованою злочинністю;

боротьби з тероризмом та захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів;

досудового слідства;

охорони державної таємниці;

оперативно-технічних заходів;

оперативне документування;

зв'язку;

організаційних, інформаційно-аналітичних, кадрових, правових, господарського, фінансового та інших видів забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ.

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25 березня в Європейському Союзі відзначається День талантів. Це свято було вперше відсвятковане у 2012 році за ініціативи конференції з підтримки талантів, яка відбулася у місті Будапешт (Угорщина).

Обрання саме цієї дати не є випадковим. 25 березня 1881 року народився Бела Барток — видатний угорський композитор, піаніст і музикознавець-фольклорист. Він проявив свій музичний талант ще у чотирирічному віці, а після закінчення школи вступив до музичної академії Будапешту, яка нині носить його ім'я, без складання вступних іспитів. Під час Другої світової війни Барток емігрував до Нью-Йорка, де вів лекції та займався дослідницькою роботою в Колумбійському університеті. Головна мета Дня талантів — підкреслити важливість підтримки обдарованих молодих людей, оскільки саме вони мають мотивацію зробити значний внесок у соціально-економічний розвиток суспільства.



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З ініціативи ООН сьогодні відзначають два правозахисні Дні:



Міжнародний день солідарності зі співробітниками, які утримуються під вартою і зникли безвісти. Відзначається щороку 25 березня у річницю викрадення журналіста Алека Коллетта, який працював на Близькосхідному агентстві Організації об'єднаних націй та допомагав палестинським біженцям. Збройні бандити напали на Коллетта та відвезли у невідомому напрямку у 1985 році. На жаль, живого журналіста більше ніхто не бачив. У 2009 році останки Алека Коллетта знайшли в Лівані, в долині річки Бекаа.



Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичного работоргівлі. Трансатлантична работоргівля, що тривала 400 років, стала наймасовішим в історії людства насильницьким переміщенням людей на велику відстань. За оцінками ЮНЕСКО, у ту епоху з Африки було вивезено 25–30 мільйонів людей. Невільників заковували в кайдани та доставляли до країн Північної та Південної Америки. За чотири століття дно Атлантичного океану перетворилося на загальну могилу мільйонів людей, які не пережили важкий шлях. Крім того, мільйони людей померли після прибуття до пункту призначення – від мук та непосильної рабської праці.

Православні свята

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни святкують Благовіщення Пречистої Діви Марії. Це одне з дванадцяти найбільших свят у православному календарі після Великодня. Назва — Благовіщення — передає головний сенс пов’язаної з ним події. Цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії, що вона народить Ісуса Христа — Сина Божого та Спасителя світу.

З Благовіщенням у народі пов'язані деякі старовинні звичаї. Кажуть, що у Благовіщення «птах гнізда не в'є, дівиця коси не плете», тобто всяка робота вважається гріхом.



Для цього світлого та радісного дня існували певні молитви. Вважалося, що у найрадісніший для кожного християнина свято навіть у пеклі не карали грішників.



У день доброї звістки прийнято творити добрі та милосердні справи – відвідувати дитячі будинки та притулки, ув'язнених у в'язницях. Великою справою стане також відвідування тяжкохворих у хоспісах.



Існують найрізноманітніші та найцікавіші прикмети, пов'язані з цим днем. Не можна було того дня, на який випало благовіщенське свято, ні сіяти, ні розпочинати якихось нових справ. Щоб одяг довго носився, його не потрібно було вперше одягати цього дня.



Щоб рік був спокійним та вдалим, здоров'я не підводило, родина була поряд, треба обов'язково з'їсти просфору. Крихітки цього церковного хліба навіть змішували з насінням для отримання кращого врожаю.



У цей день усім, хто постить, дозволяється вживати в їжу рибні страви.



За Юліанським календарем, 25 березня православна церква вшановує пам’ять святого Феофана Сповідника — візантійського літописця, ченця та богослова.

Селяни вірили, що 25 березня вже прилітають з вирію перелітні птахи, щоб задобрити їх, насипали в годівнички насіння льону чи коноплі. Цього дня заведено займатися хатньою роботою і готуватися до весняного періоду.

Що не можна робити 25 березня

Не можна піддаватися гріховним ділам і вживати спиртні напої.

Уникайте конфліктних ситуацій.

Слідкуйте за чистотою мови, забороняється лихословити, лаятися, сваритися.

Не тримайте в голові негативні думки, тому що вони можуть принести нещастя.

Також цього дня

У 421 році, згідно з легендою, було засновано Венецію.



1811 – у період наполеонівських воєн континентальна Європа виявилася відрізаною від Вест-Індії, що постачала цукор, що виробляється з цукрової тростини. Цього дня імператор Наполеон Бонапарт видав декрет про виділення 80 000 акрів землі для вирощування цукрових буряків та про підготовку фахівців та будівництво заводів для одержання цукру з буряків, а також виділив значні субсидії для стимулювання селян, які вирощували буряк. До 1814 40 невеликих заводів виробляли цукор у кількох країнах. Після повалення Наполеона галузь опинилася в занепаді, але незабаром у багатьох країнах буряк став головною сировиною під час виробництва цукру.



1857 – вперше фотографується сонячне затемнення.



1947 – народився сер Елтон Джон (справжнє ім'я Реджінальд Кеннет Дуайт), англійський співак та композитор.



1957 – Бельгія, Західна Німеччина (ФРН), Франція, Італія, Люксембург та Нідерланди уклали договір про утворення Європейського економічного співтовариства («Спільного ринку») та Європейського співтовариства з атомної енергії («Євроатом»).



1965 – народилася Сара Джессіка Паркер, американська актриса, яка знає все про секс у великому місті.



1976 – народився Володимир Кличко, український боксер у суперважкій ваговій категорії, чемпіон світу за версіями WBO (2000—2003 рр., з 2008 р. дотепер), IBF (з 2006 р. дотепер), IBO (з 2006 року дотепер), The Ring (з 2009 р. дотепер), WBA (з 2011 р. дотепер).



1983 – на телешоу "Motown 25: Yesterday, Today, Forever", Майкл Джексон продемонстрував "місячну ходу".



1984 – народилася Кетрін МакФі, американська співачка, композитор, модель і акторка.



1992 – Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», яким було визначено основні завдання української спецслужби.



1993 – утворено центральне бюро Інтерполу України.



1997 – біля берегів Еквадору виявлено легендарний морський скарб затонулого в 1654 році іспанського галеону «La Capitana», який йшов з Південної Америки до Іспанії з великим вантажем награбованого в інків золота та срібла.



2011 – Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук.



2013 – у центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за відміну закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, 6 з яких заарештовано. За даними поліції, на демонстрацію вийшли близько 300 000 людей.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Сава, Тихін.

за Юліанським календарем: Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій, Ян.