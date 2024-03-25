    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили атаку ворога на Харківщині
25.03.2024  08:01   Рита Парфенова

Сили оборони відбили атаку ворога на Харківщині

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 25 березня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.03 Армія Російські військові обстріляли понад 15 населених пунктів Харківщини 24.03 Армія Російські військові завдали авіаударів по селищах Харківщини 21.03 Армія Російські військові завдали ударів по селищах Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 