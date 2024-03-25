25.03.2024 08:13 Рита Парфенова

Окупанти завдають ударів по Харківщині керованими бомбами: ситуація на ранок 24 березня

Упродовж доби російські загарбники обстрілювали населені пункти з різних видів озброєння, застосовували проти мирного населення керовані авіабомби.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, російскі агресори продовжують нищити цивільну інфраструктуру Харківської області.

Зафіксовані руйнування:

місто Золочів. 24 березня близько 21:20 г. російські окупанти здійснили авіаудар керованими бомбами по околиці селища. Внаслідок удару пошкоджено п’ять приватних будинків, електромережі, загорівся сухостій;

село Курилівка Куп'янського району. 24 березня з 18:00 до 19:00 окупанти обстрілювали село. Пошкоджені приватні будинки.

селище Козача Лопань. 24 березня близько 21:15 військові рф завдали по селищу до п’яти ударів керованими авіабомбами. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Загорівся очерет.



Упродовж доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили огляди місць подій. Опрацювали та задокументували факти пошкодження споруд та житлових будинків внаслідок обстрілів.



Правоохоронці попереджують, що загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. Будьте обережні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.