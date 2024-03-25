Окупанти завдають ударів по Харківщині керованими бомбами: ситуація на ранок 24 березня

Упродовж доби російські загарбники обстрілювали населені пункти з різних видів озброєння, застосовували проти мирного населення керовані авіабомби.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, російскі агресори продовжують нищити цивільну інфраструктуру Харківської області.
місто Золочів. 24 березня близько 21:20 г. російські окупанти здійснили авіаудар керованими бомбами по околиці селища. Внаслідок удару пошкоджено п’ять приватних будинків, електромережі, загорівся сухостій;
село Курилівка Куп'янського району. 24 березня з 18:00 до 19:00 окупанти обстрілювали село. Пошкоджені приватні будинки.
селище Козача Лопань. 24 березня близько 21:15 військові рф завдали по селищу до п’яти ударів керованими авіабомбами. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Загорівся очерет.
Упродовж доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили огляди місць подій. Опрацювали та задокументували факти пошкодження споруд та житлових будинків внаслідок обстрілів.
Правоохоронці попереджують, що загроза обстрілів Харківщини з боку росії залишається високою. Будьте обережні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.
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День насичений емоціями, не поучайте і не проводьте морально-нравственні бесіди.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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