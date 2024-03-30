У центрі Харкова зіштовхнулися два легковика (фото)

Поліція з’ясовує обставини ДТП на вулиці Кооперативній, в якій отримала травми жінка-пасажир.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 30 березня близько 6:00 на вулиці Кооперативній сталося зіткнення автомобілів «Porsche Cayenne» за кермом якого був 30-річний водій, та «Opel Zafira» під керуванням 65-річного чоловіка.
Під час аварії тілесні ушкодження отримала 64-річна жінка, яка була пасажиркою автомобіля «Opel Zafira». Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), щоб встановити всі обставини цієї аварії.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 25 березня о 18:00 по вулиці Гвардійців Широнінців водій автомобіля "Hyundai" скоїв наїзд на 13-річного хлопця, котрий на самокаті виїхав на пішохідний перехід.
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