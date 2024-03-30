Затриманий злодій, який обкрадав квартири у Харкові (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 29 березня поліція отримала виклик від постраждалої особи про вчинений злочин.

Правоохоронці затримали зловмисника на території Салтівського району Харкова. Це 35-річний місцевий мешканець, у якого були виявлені та вилучені речові докази.

Зловмисник використовував відмичку для потрапляння до квартир. Він перевіряв двері на незачиненість, смикав за ручки, тим самим виявляючи можливість ввійти в будинок чи квартиру, де мешканці відсутні. Такі дії здійснювалися у будинках без систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду.

Крадіжку прикрас здійснено на території Київського району Харкова. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція рекомендує завжди зачиняти вхідні двері, навіть на короткий час покидання помешкання. Також важливо перевіряти, чи зачинено двері після входу в будинок або квартиру. Не залишайте цінності без нагляду у зоні доступу зловмисників.