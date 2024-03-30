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30.03.2024  15:27   Рита Парфенова

Затриманий злодій, який обкрадав квартири у Харкові (фото)

Зловмисник використовував відмичку для проникнення до помешкання та крадіжки прикрас із золота та срібла.

крадій

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 29 березня поліція отримала виклик від постраждалої особи про вчинений злочин.

Правоохоронці затримали зловмисника на території Салтівського району Харкова. Це 35-річний місцевий мешканець, у якого були виявлені та вилучені речові докази.

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Зловмисник використовував відмичку для потрапляння до квартир. Він перевіряв двері на незачиненість, смикав за ручки, тим самим виявляючи можливість ввійти в будинок чи квартиру, де мешканці відсутні. Такі дії здійснювалися у будинках без систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду.

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Крадіжку прикрас здійснено на території Київського району Харкова. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліція рекомендує завжди зачиняти вхідні двері, навіть на короткий час покидання помешкання. Також важливо перевіряти, чи зачинено двері після входу в будинок або квартиру. Не залишайте цінності без нагляду у зоні доступу зловмисників.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисник заволодів сумкою, в якій знаходилися мобільні телефони 10-річного хлопчика та 11-річної дівчинки.
Тэги:  крадіжка, харків
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