У Харкові зменшилися інтервали відключення світла, – Ігор Терехов

Попри серйозні руйнації об’єктів критичної інфраструктури після ударів, яких ворог завдав минулого тижня, в місті Харкові зменшили тривалість відключень електроенергії в житлових будинках.
Про це сьогодні, 30 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ,
За словами очільника міста, фахівці скорегували графіки відключень електропостачання. Тепер їх тривалість складає чотири години замість шести.
«Крім того, днями нам вдалося запустити метро. Інтервали прибуття потягів у час пік - 10-12 хвилин, в інший час - 20 хвилин. Також у Харкові частково вивели на маршрути тролейбуси, які працюють з автономним запасом ходу», - розповів мер.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові введені нові правила користування ліфтами, які діятимуть до стабілізації ситуації з електропостачанням у місті.
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