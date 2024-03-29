29.03.2024 17:46 Дмитро Колонєй

Нові правила користування ліфтами введені у Харкові

Ці правила діятимуть у Харкові до стабілізації ситуації з електропостачанням у місті.



Нові правила користування ліфтами введені у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , у КСП «Харківміськліфт» надали тимчасові правила користування ліфтами, які діятимуть до стабілізації ситуації з електропостачанням у місті.

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Вони були введені, бо, після знеструмлення Харкова, зросла кількість викликів на розблокування дверей ліфтової кабіни.

Харків’ян просять утриматися від користування підйомниками без особливої потреби. В умовах нестачі електроенергії першочергово необхідно забезпечити можливістю користування ліфтами людей з інвалідністю, літніх харків’ян, жінок з маленькими дітьми, соціальних робітників, працівників швидкої допомоги та інших екстрених служб.

Містян прохають не користуватися ліфтом за 30-40 хвилин до запланованого відключення електроенергії, оскільки можливі певні відхилення від графіків.

Продовжує діяти заборона на користування підйомниками під час повітряної тривоги та комендантської години.

У випадку, якщо людина застрягла в ліфті, для виклику аварійної бригади необхідно скористатися кнопкою виклику диспетчера або зателефонувати за номером: (057) 725-25-25.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 28 березня 2024 року у харківському метрополітені були внесені зміни до інтервалів прибуття потягів для пасажирів.