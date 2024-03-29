29.03.2024 17:16 Дмитро Колонєй
Смертельний удар в обличчя: під Харковом чоловік вбив гостя
У передмісті Харкова чоловік розправився із сусідом по дачі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, чугуївским правоохоронцям стло відомо, що у садовому товаристві Новопокровки сталося вбивство. На місце події поліцейські знайшли тіло 61-річного мешканця Харкова із ножовим пораненням. Було встановлено, що до злочину причетний 56-річний господар дачі, який запросив у гості загиблого сусіда.
Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив знайомого кухонним ножем в обличчя.
Поліцейські вилучили знаряддя злочину, затримали фігуранта та оглосили злодюзі підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині чоловік вбив ножем
власного батька.
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