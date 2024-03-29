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29.03.2024  17:16   Дмитро Колонєй

Смертельний удар в обличчя: під Харковом чоловік вбив гостя

У передмісті Харкова чоловік розправився із сусідом по дачі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, чугуївским правоохоронцям стло відомо, що у садовому товаристві  Новопокровки сталося вбивство. На місце події поліцейські знайшли тіло 61-річного мешканця Харкова із ножовим пораненням. Було встановлено, що до злочину причетний 56-річний господар дачі, який запросив у гості  загиблого сусіда.
 
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Під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник вдарив знайомого кухонним ножем в обличчя.
 
Поліцейські вилучили знаряддя злочину, затримали фігуранта та оглосили злодюзі підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік вбив ножем власного батька.
 
Тэги:  смерть, вбивство, харків
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