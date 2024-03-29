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29.03.2024  16:50   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов прокоментував заяви росіян щодо наступу на Харків

Як він оцінює гучні заяви мер Харкова розповів в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов прокоментував заяви росіян щодо наступу на Харків
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов у телеефірі зазначив, що в деяких телеграм-каналах та виступах росіян поширюється теза про те, що ворогу нібито під силу взяти Харків. 
 
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«Олександр Сирський дав щодо цього дуже чітку відповідь: ми не можемо ігнорувати попередження ворога про можливий наступ, але для російського агресора він може стати фатальним. Незважаючи на обстріли, у нас немає жодних сумнівів, що Харків завжди буде українським містом», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Також мер зазначив, що в Харкові постійно проводяться заходи щодо посилення обороноздатності міста, зокрема, будуються серйозні фортифікаційні споруди.  
 
Крім того, Ігор Терехов прокоментував нещодавній обстріл Харкова новим типом зброї. 
 
«Раніше нас обстрілювали потужними ракетами С-300, які долітали до будь-якого району Харкова. Використовували «шахеди», які теж долітають у будь-який район та область. Тому паніки щодо використання нового типу зброї немає. Для нас важливо мати надійну систему захисту повітря, сучасне ППО. Коли буде закрите небо над містом, у нас буде зовсім інше життя», - зазначив Ігор Терехов.
Тэги:  ігор терехов, наступ, харків, агрессия россии
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