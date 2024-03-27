У Харкові в ДТП постраждав неповнолітній

Поліція Харкова з'ясовує обставини трагічної аварії, в результаті якої постраждав 13-річний хлопець
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 25 березня о 18:00 по вулиці Гвардійців Широнінців водій автомобіля "Hyundai" скоїв наїзд на 13-річного хлопця. Школяр на самокаті виїхав на пішохідний перехід. Світлофор не працював. Постраждалого з численними травмами госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування.
Правоохоронці розповіли, що протягом 26 березня на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми. Працівники поліції викрили трьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські у Харкові відреагували на 1390 викликів від громадян, що вимагало оперативної реакції.
Комментариев: 0
Шанси у ваших руках, плануйте відповідальні справи та переговори.
Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Без опадів.
Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.
влажность:
давление:
ветер: