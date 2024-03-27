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27.03.2024  13:26   Рита Парфенова

У Харкові в ДТП постраждав неповнолітній

Поліція Харкова з'ясовує обставини трагічної аварії, в результаті якої постраждав 13-річний хлопець

дтп

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, 25 березня о 18:00 по вулиці Гвардійців Широнінців водій автомобіля "Hyundai" скоїв наїзд на 13-річного хлопця. Школяр на самокаті виїхав на пішохідний перехід. Світлофор не працював. Постраждалого з численними травмами госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці розповіли, що протягом 26 березня на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.  Працівники поліції викрили трьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби поліцейські у Харкові відреагували на 1390 викликів від громадян, що вимагало оперативної реакції.

Тэги:  дтп, харків
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