30.03.2024 21:01 Рита Парфенова

З понеділка у Харкові діятимуть нові графіки відключення світла

«Харківобленерго» опублікували графік відключень світла з 1 по 7 квітня на Харківщині.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, нові графіки погодинного відключення електроенергії діятимуть для Харкова та області з 1 по 7 квітня включно.



За інформацією «Харківобленерго», світло вимикатимуть на чотири, а не на шість годин.



«Шановні споживачі! Просимо вас з розумінням поставитися до відключень не за графіком, а також тих незручностей, які у зв'язку з цим можуть виникати. Ми мусимо вводити обмеження задля збереження балансу в енергосистемі регіону та країни в цілому», – закликали у постачальника послуги.

Новий графік погодинного відключення електроенергії дивитися тут

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Раніше РЕДПОСТ писав, що попри серйозні руйнації об’єктів критичної інфраструктури після ударів, яких ворог завдав минулого тижня, в місті Харкові зменшили тривалість відключень електроенергії в житлових будинках.