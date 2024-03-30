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30.03.2024  21:22   Рита Парфенова

У Харкові – приліт по району житлової забудови

Увечері 30 березня військові рф знову нанесли удар по Харкову.


Фото: РЕДПОСТ

Про те, що у Харкові чутно вибухи написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ. Мер повідомив, який район Харкова постраждав цього раху.

«Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. росія - держава терорист», – написав Ігор Терехов.

Згодом міський голова повідомів, що постраждалих внаслідок удару, на щастя немає. «Тільки вибиті шибки у будинку поряд з «прильотом», – написав він.

Місце влучання оглядають профільні служби.

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Містян закликають не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.

«Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей», – звертаються правоохоронці.

Тэги:  вибух, харків
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