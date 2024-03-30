У Харкові – приліт по району житлової забудови

Увечері 30 березня військові рф знову нанесли удар по Харкову.
Про те, що у Харкові чутно вибухи написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ. Мер повідомив, який район Харкова постраждав цього раху.
«Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. росія - держава терорист», – написав Ігор Терехов.
Згодом міський голова повідомів, що постраждалих внаслідок удару, на щастя немає. «Тільки вибиті шибки у будинку поряд з «прильотом», – написав він.
Місце влучання оглядають профільні служби.
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Містян закликають не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.
«Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей», – звертаються правоохоронці.
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Ризик помилок великий, утримуйтеся від важливих рішень та покупок.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Незвичайне та неофіційне свято, але дуже актуальне для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки парком – відзначається щороку 30 березня.
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