30.03.2024 22:00 Рита Парфенова

Завтра Україна перейде на літний час

У ніч з 30 на 31 березня українці переводять годинники на одну годину вперед.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, о 3:00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед - на 4:00.



Смартфони, мобільні телефони, комп'ютери та інші гаджети перейдуть на новий час автоматично, а от механічні годинники необхідно буде перевести вручну.

До речі, в Укрзалізниці повідомили, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», країна щорічно переходить на літній та зимовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня.

Цей процес відбувається для збільшення використання світлового дня під час активної частини доби, що сприяє зменшенню споживання електроенергії.

Перехід на літній час існує у 110 країнах світу та відсутній у 160-ти.