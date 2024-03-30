Завтра Україна перейде на літний час

У ніч з 30 на 31 березня українці переводять годинники на одну годину вперед.
Як повідомляє РЕДПОСТ, о 3:00 31 березня за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед - на 4:00.
Смартфони, мобільні телефони, комп'ютери та інші гаджети перейдуть на новий час автоматично, а от механічні годинники необхідно буде перевести вручну.
До речі, в Укрзалізниці повідомили, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника.
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», країна щорічно переходить на літній та зимовий час, переводячи стрілки годинника в останню неділю березня та жовтня.
Цей процес відбувається для збільшення використання світлового дня під час активної частини доби, що сприяє зменшенню споживання електроенергії.
Перехід на літній час існує у 110 країнах світу та відсутній у 160-ти.
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