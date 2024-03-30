Внаслідок обстрілу Харкова поранено людину

Одна людина отримала поранення після удару військових рф по Шевченківському району Харкова.
Про це написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.
«Одна поранена людина у нас, в наслідок прильоту по району житлової забудови», – йдеться у повідомленні.
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За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом, у житлових будинках є пошкодження скління, повідомили в ХОВА.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 березня військові рф знову нанесли удар по Харкову.
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