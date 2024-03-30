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30.03.2024  22:55   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілу Харкова поранено людину

Одна людина отримала поранення після удару військових рф по Шевченківському району Харкова.

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Про це написав у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

«Одна поранена людина у нас, в наслідок прильоту по району житлової забудови», – йдеться у повідомленні.

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За попередніми даними, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі керованим снарядом, у житлових будинках є пошкодження скління, повідомили в ХОВА.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 30 березня військові рф знову нанесли удар по Харкову.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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