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31.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 березня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 березня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 19 - 21º тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо на луках розпустилися квіти мати-й-мачухи, то квітень буде теплим.
  • З’явилися комари – погода буде теплою та сонячною.
  • Цього часу з теплих країв починають повертатися лебеді. У народі вважали, що побачити лебедя 31 березня – щасливий знак.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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