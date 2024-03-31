31.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 березня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 березня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 19 - 21º тепла.

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Народні прикмети

Якщо на луках розпустилися квіти мати-й-мачухи, то квітень буде теплим.

З’явилися комари – погода буде теплою та сонячною.

Цього часу з теплих країв починають повертатися лебеді. У народі вважали, що побачити лебедя 31 березня – щасливий знак.