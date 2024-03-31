Прогноз погоди у Харкові на 31 березня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
31 березня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 19 - 21º тепла.
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Розраховуйте на себе, уникайте жорсткості у комунікаціях, плануйте волеві дії.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 31 березня проводиться День резервного копіювання або День бекапу.
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