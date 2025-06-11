    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині чоловіку повідомлено про підозру за спробу незаконного впливу на отримання водійського посвідчення
11.06.2025  13:00   Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіку повідомлено про підозру за спробу незаконного впливу на отримання водійського посвідчення

Мешканець Харківщини запропонував громадянину «допомогу» у складанні іспитів для отримання посвідчення водія категорії «В» в обхід законної процедури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Замість того, щоб пояснити офіційний порядок проходження навчання та складання іспитів, 65-річний чоловік озвучив альтернативу — гарантоване отримання посвідчення за умови сплати 1300 євро. 
 
Він запевнив, що має вплив на службових осіб регіонального сервісного центру МВС і може домовитись про позитивний результат без участі в навчальному процесі.
 
Під час особистої зустрічі 7 травня у Харкові фігурант навмисно створив перешкоду: повідомив, що старе водійське посвідчення нібито не було вчасно здане до уповноважених органів, тому чоловіка не допустять до іспиту. Цю проблему зловмисник одразу запропонував вирішити — звісно, за окрему плату.
 
Як «аванc» він запросив 200 доларів США. Зважаючи на відсутність коштів у чоловіка , запропонував «допомогти» грошима зі своїх особистих коштів — але з обов’язковою умовою повернення на банківську картку.
 
Вже наступного дня громадянин перерахував 8400 гривень зловмиснику. Цей переказ став фактичним підтвердженням спроби отримання неправомірної вигоди.
 
Правоохоронці викрили ділка.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями лову.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Надзвичайні події У Харківській області чоловік ловив рибу забороненими знаряддями лову 10.06 Надзвичайні події У Харківській області ліквідують 8 лісових пожеж 10.06 Надзвичайні події На Харківщині виявили браконьєрів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 