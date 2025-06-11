11.06.2025 13:00 Віталій Хіневич

На Харківщині чоловіку повідомлено про підозру за спробу незаконного впливу на отримання водійського посвідчення

Мешканець Харківщини запропонував громадянину «допомогу» у складанні іспитів для отримання посвідчення водія категорії «В» в обхід законної процедури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Замість того, щоб пояснити офіційний порядок проходження навчання та складання іспитів, 65-річний чоловік озвучив альтернативу — гарантоване отримання посвідчення за умови сплати 1300 євро.

Він запевнив, що має вплив на службових осіб регіонального сервісного центру МВС і може домовитись про позитивний результат без участі в навчальному процесі.

Під час особистої зустрічі 7 травня у Харкові фігурант навмисно створив перешкоду: повідомив, що старе водійське посвідчення нібито не було вчасно здане до уповноважених органів, тому чоловіка не допустять до іспиту. Цю проблему зловмисник одразу запропонував вирішити — звісно, за окрему плату.

Як «аванc» він запросив 200 доларів США. Зважаючи на відсутність коштів у чоловіка , запропонував «допомогти» грошима зі своїх особистих коштів — але з обов’язковою умовою повернення на банківську картку.

Вже наступного дня громадянин перерахував 8400 гривень зловмиснику. Цей переказ став фактичним підтвердженням спроби отримання неправомірної вигоди.

Правоохоронці викрили ділка.

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