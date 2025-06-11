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11.06.2025  13:29   Віталій Хіневич

Обстріл Харкова 7 червня: знайдено ще одне тіло під завалами

Знайдено ще одне тіло людини - тривають роботи з його деблокування.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Одне тіло, знайдене вчора на підприємстві у Київському районі, вже деблоковано. Знайдено ще одне - тривають роботи з його деблокування. 
 
Під завалами можуть знаходитися ще тіла людей, що загинули від терористичного обстрілу Харкова у ніч проти 7 червня. Тож пошукова операція триває», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що тривають аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Київському районі міста після російського удару 7 червня.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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