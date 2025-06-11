11.06.2025 13:50 Віталій Хіневич

Ігор Терехов про жертви і пошкодження після нічного удару по Харкову

На жаль, станом на зараз загиблих вже троє: жінка і двоє чоловіків. Один з них той, за чиє життя ще вночі боролися лікарі. Але опіки були надто важкими.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Загалом поранень зазнали 56 осіб, включно з девʼятьма дітьми.

В лікарнях міста досі залишаються 11 людей. Троє з них - знову ж таки діти віком 2, 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості. Найважча ситуація у 59-річної жінки: вона у критичному стані. Медики роблять все можливе, щоб вона вижила.

Масштаби руйнувань - колосальні: загалом постраждали 103 житлові будинки. У Слобідському районі переважно пошкоджено багатоповерхівки, тоді як в Основʼянському - здебільшого приватні оселі.

Також постраждали й обʼєкти міської інфраструктури: цвинтар, тролейбусне депо, 9 тролейбусів, дитячий майданчик, цивільне підприємство.

Загалом по місту за одну ніч вибиті майже 2 тис. вікон.

Бригади всіх профільних комунальних служб на місцях - з перших хвилин. Закривають контури, допомагають людям. У кожному районі, де були вибухи, вже працюють мобільні ЦНАПи, де мешканці постраждалих будинків можуть оперативно подати заявки на державні програми компенсації.

Можливість тимчасового поселення в гуртожитках, як і завжди, доступна для всіх, хто цього потребує», - сказав Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 11 червня під атакою ворога перебували житлові масиви у Слобідському та Основ'янському районах міста.