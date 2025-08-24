На харківському перехресті сталася друга за ранок аварія із перекиданням

Харківські медики та поліція на місці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові вже дуруга аварія. На перехресті вулиць Мироносицької та Каразіна зіткнулися легкові автомобілі. Одна з автівок перекинулася. На місці працюють лікарі та поліція.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про аварію на харківскій міській магістралі з перекиданням.
