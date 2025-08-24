    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На харківському перехресті сталася друга за ранок аварія із перекиданням
24.08.2025  11:49   Дмитро Колонєй

На харківському перехресті сталася друга за ранок аварія із перекиданням

Харківські медики та поліція на місці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові вже дуруга аварія. На  перехресті вулиць Мироносицької та Каразіна зіткнулися легкові автомобілі. Одна з автівок перекинулася. На місці працюють лікарі та поліція.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про аварію на харківскій міській магістралі з перекиданням.    

 

Тэги:  дтп, аварія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.08 Надзвичайні події У центрі Харкова сталася аварія з перекиданням 18.08 Надзвичайні події Харківська водійка потрапила до лікарні після зіткнення з Peugeot (фото) 18.08 Надзвичайні події На харківскій вулиці фура розтрощила легковик
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 