24.08.2025 11:49 Дмитро Колонєй

На харківському перехресті сталася друга за ранок аварія із перекиданням

Харківські медики та поліція на місці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові вже дуруга аварія. На перехресті вулиць Мироносицької та Каразіна зіткнулися легкові автомобілі. Одна з автівок перекинулася. На місці працюють лікарі та поліція.

