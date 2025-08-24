    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Через ворожий обстріл постраждали дві мешканки Харківщини (фото)
24.08.2025  11:16   Дмитро Колонєй

Через ворожий обстріл постраждали дві мешканки Харківщини (фото)

Правоохоронці показали фотографії з місць ударів окупантів по Харківщині.

Постраждали дві жінки через ворожий обстріл: Новини Харкова
 
Як повідомляжє РЕДПОСТ, минулої доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни ракети, застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.
 
  • У Куп'янському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені автомобілі медичної допомоги, багатоквартирні та приватні будинки. У селищі Ківшарівка постраждали дві місцеві жительки. 
  • По території Ізюмського району інтервенти гатили КАБами. В результаті пошкоджено домоволодіння. Зазнали уражень приміщення ангару непрацюючої ферми.
  • На території Дергачівської громади внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобіль. 
  • Через атаки БпЛА у селі Коротич загорівся склад цивільного підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка та автомобілі. 
 
 
 
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 083 воєнних злочини, скоєних на території області. 
 
 
 
Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.08 Надзвичайні події Загарбники гатили по селу на Харківщині, поранено мирного мешканця 19.08 Влада Ігор Терехов розповів, знесуть чи відновлять постраждалий від атаки БПЛА будинок 19.08 Надзвичайні події У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи у 5-поверховому житловому будинку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 