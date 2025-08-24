24.08.2025 11:16 Дмитро Колонєй

Через ворожий обстріл постраждали дві мешканки Харківщини (фото)

Правоохоронці показали фотографії з місць ударів окупантів по Харківщині.

Як повідомляжє РЕДПОСТ, минулої доби росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни ракети, застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура.

У Куп'янському районі внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені автомобілі медичної допомоги, багатоквартирні та приватні будинки. У селищі Ківшарівка постраждали дві місцеві жительки.

По території Ізюмського району інтервенти гатили КАБами. В результаті пошкоджено домоволодіння. Зазнали уражень приміщення ангару непрацюючої ферми.

На території Дергачівської громади внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, автомобіль.

Через атаки БпЛА у селі Коротич загорівся склад цивільного підприємства. Пошкоджена сільськогосподарська техніка та автомобілі.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 083 воєнних злочини, скоєних на території області.

Усі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.