24.08.2025 10:41 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 10

Харків - 13

Богодухів - 13

Коломак - 13

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 10

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 10

Берестин - 12

Лозова - 10

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

