У центрі Харкова сталася аварія з перекиданням

Поліція Харкова з'ясовує обставини ДТП.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові сталася ДТП. Легковик потрапив у аварію на проспекті Науки. На місці події медики та поліція. Правоохоронці встановлюють, як автівка потпиа у таке незвичне положення. Інформації про потерпілих на даний момент немає.
Емоційний фон дня не надто сприятливий – можливі апатія, дратівливість і зниження працездатності. Важливі рішення краще відкласти, а в справах слід бути уважним, щоб уникнути помилок і неприємностей.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
24 серпня 1991 року Україна проголосила свою Незалежність.
