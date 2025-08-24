24.08.2025 10:16 Дмитро Колонєй

У центрі Харкова сталася аварія з перекиданням

Поліція Харкова з'ясовує обставини ДТП.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові сталася ДТП. Легковик потрапив у аварію на проспекті Науки. На місці події медики та поліція. Правоохоронці встановлюють, як автівка потпиа у таке незвичне положення. Інформації про потерпілих на даний момент немає.

