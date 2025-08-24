24.08.2025 09:52 Дмитро Колонєй

Ми схиляємо голови перед тими, хто віддав своє життя заради нашої свободи - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поклав квіти до памʼятника захисникам України.



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поклав квіти до памʼятника захисникам України.

Перед церемонією покладання керівництво міста, області та правоохоронці вшанували хвилиною мовчання усіх героїв, які віддали життя за свободу, територіальну цілісність та незалежність держави.

«Сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто віддав найцінніше - своє життя - заради нашої свободи, заради нашого мирного майбутнього. Незалежність України зараз виборюється мільйонами українців щодня - на фронті і в тилу. Ми ніколи не забудемо наших героїв, бо саме завдяки їм маємо шанс жити у вільній і незалежній країні», - зазначив Ігор Терехов.

