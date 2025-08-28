28.08.2025 12:38

Метавсесвіт і NFT 2.0: нова хвиля цифрової власності

Інтернет продовжує трансформуватися та покращуватися. З’явилися навіть цифрові валюти: курс біткоїна зараз цікавить мільйони людей у світі. Завдяки криптовалютам вдалося поєднати віртуальний та реальний світ. Спеціалісти платформи Binance розкажуть про концепцію Метавсесвіту 2.0, який є наступною формою інтернету. В новому цифровому середовищі користувачі зможуть не тільки отримувати контент, але й брати активну участь у його створенні, обмінюватися NFT, навчатися та розважатися.

Що таке Метавсесвіт 2.0

Перш за все, варто розібратися, чим взагалі є Метавсесвіт 2.0. Серед його головних аспектів:

віртуальний простір, який діє постійно — всесвіт існує кожної миті, незалежно від користувачів;

взаємодія аватарів — користувачі можуть взаємодіяти в середовищі за допомогою цифрових образів;

поєднання фізичної та цифрової реальності — Метавсесвіт 2.0 прагне до взаємодії з реальним світом, наприклад, через доповнену реальність;

різні платформи та активності — низка торгівельних майданчиків, соціальних мереж, ігрових ресурсів тощо;

використання блокчейну та Web3 — таке поєднання гарантує безпеку, зручність, децентралізацію та монетизацію в віртуальному просторі;

нові можливості для бізнесу — реклама, маркетинг, продажі, віддалена робота тощо.

Метавсесвіт 2.0 можна назвати новою еволюційною сходинкою інтернету. Адже тепер користувачі не просто поглинають контент, а активно взаємодіють з віртуальним світом. Метавсесвіт 2.0 — концепція, яка змінює взаємодію між користувачами, інформацією та контентом, відкриваючи все нові горизонти для навчання, розваг, або бізнесу.

Концепція NFT 2.0

Взаємодія віртуального та реального світів зокрема здійснюється за допомогою невзаємозамінних токенів. Модель токенів 2.0 забезпечує більш тісну інтеграцію з реальним світом. NFT 2.0 можуть використовуватися як цифрові ключі, сертифікати, токени для краудфандингу.

На відміну від звичайних NFT, які асоціюються більше з предметами цифрового мистецтва, у версії 2.0 використовуються набагато складніші смарт-контракти та форми інтеграції з іншими платформами. Серед інших особливостей NFT 2.0:

розширений функціонал — не тільки право власності на цифровий актив, але й автоматизація певних процесів, нарахування виплат, передача права, доступ до контенту та інше;

тісна інтеграція з реальним світом — NFT 2.0 можуть використовуватися для представлення білетів, нерухомості, сертифікатів чи інших активів;

покращена децентралізація — інтеграція з різними блокчейнами та автономними застосунками;

краудфандинг та соціальні проєкти — можливість збору коштів на різні некомерційні проєкти, включаючи благочинність.

NFT 2.0 — еволюція невзаємозамінних токенів, яка направлена на розширення їхньої функціональності та інтеграцію в різні сфери життя. Завдяки поєднанню Метавсесвіту з NFT 2.0 відкривається більш гнучке та децентралізоване керування цифровими активами та нові можливості для бізнесу. Їхнє провадження потребує подальшої розробки нормативно-правового регулювання для забезпечення розширення їхнього застосування та безпеки у реальному світі.