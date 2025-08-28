28.08.2025 12:50 Віталій Хіневич

На Ізюмщині повідомили жінці про підозру у колабораційній діяльності

Під час тимчасової окупації селища Борова Ізюмського району 28-річна місцева мешканка обійняла посаду так званого директора «Боровского теріторіального центра социального обслуживания врємєнной гражданской адміністрациєй Ізюмского района».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На цій посаді вона перебувала з червня до жовтня 2022 року. Вона виконувала завдання та реалізовувала управлінські рішення окупаційної адміністрації: підбирала персонал, проводила наради, надавала розпорядження підлеглим, організовувала облік працівників і здійснювала виплати у російських рублях.

Також фігурантка брала участь у формуванні списків місцевих мешканців для отримання так званої «гуманітарної допомоги».

Напередодні звільнення Ізюмщини жінка втекла разом із військовими рф на тимчасово окуповану територію.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Слідчі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури та за оперативного супроводу співробітників 7-го управління ДСР НПУ і 5-го управління ДВКР СБУ заочно повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину.

