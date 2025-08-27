На Харківщині викрили незаконний вилов раків

На Вільхівському водосховищі було виявлено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів, а саме раків річкових за допомогою раколовок у кількості 3 штук.
«Правильна думка одна, і вона моя», – сьогодні так думатимуть і ви, і оточуючі. Щоб уникнути конфліктів, вмикайте дипломатію.
У Харкові очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Без опадів.
27 серпня відзначають День сала. Це свято люблять не лише українці, а й численні туристи.
