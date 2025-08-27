    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині викрили незаконний вилов раків
27.08.2025  09:05   Віталій Хіневич

На Харківщині викрили незаконний вилов раків

На Вільхівському водосховищі було виявлено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів, а саме раків річкових за допомогою раколовок у кількості 3 штук.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
В такий спосіб громадянин вловив 138 екз. раків річкових загальна вага яких склала 2,9 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 459 816 грн. На місце події викликано СОГ.  Заборонені знаряддя лову вилучено.
 
Річкові раки вилучено та випущено у водне середовище у неушкодженому стані.
 
 На особу складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Печенізькому водосховищі викрили двох браконьєрів.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.08 Надзвичайні події На Харківщині чоловіка підозрюють у збуті психотропної речовини 27.08 Надзвичайні події У Харкові водій BMW збив пішохода на тротуарі: жінка померла в лікарні 26.08 Надзвичайні події Співробітниця моргу викрадала золоті прикраси з тіл загиблих воїнів України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 