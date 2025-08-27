27.08.2025 09:05 Віталій Хіневич

На Харківщині викрили незаконний вилов раків

На Вільхівському водосховищі було виявлено громадянина, який здійснював лов водних біоресурсів, а саме раків річкових за допомогою раколовок у кількості 3 штук.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

В такий спосіб громадянин вловив 138 екз. раків річкових загальна вага яких склала 2,9 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 459 816 грн. На місце події викликано СОГ. Заборонені знаряддя лову вилучено.

Річкові раки вилучено та випущено у водне середовище у неушкодженому стані.

На особу складено адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

