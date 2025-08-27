27.08.2025 09:30

У Харкові водій BMW збив пішохода на тротуарі: жінка померла в лікарні

26 серпня 2025 року близько 19:30 на вулиці Москалівській у місті Харкові сталася дорожньо-транспортна подія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 22-річний водій автомобіля «BMW» не дотримався безпечної швидкості руху, втратив керування, внаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з припаркованим «Chevrolet Malibu».

Після цього автомобіль «BMW» вилетів на тротуар, де здійснив наїзд на пішохода — 60-річну жінку. Постраждала була госпіталізована з численними травмами, однак, попри зусилля медиків, померла в лікарні того ж вечора.

Водій «BMW» перебував у тверезому стані, що підтверджено результатами освідування.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

